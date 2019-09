Stefano Sensi è l'uomo in più dell'Inter di Antonio Conte, che si aggiudica la terza vittoria di fila e il primato in classifica. La Gazzetta dello Sport tesse le lodi del centrocampista nerazzurro.



“Se ne va perché ha Sensi: se sei poco più di un metro e 60, e segni un gol di testa avvitandoti tra le gambe di un gigante quale Becao (191 cm), allora c’è qualcosa di speciale in te. Sensi sembra speciale, un piccolo gigante, il più pericoloso, il più in partita, il più tutto. Presto per dire che Conte abbia trovato il Pirlo che aveva alla Juve, ma non è presto per capire che il tecnico ha creato una «squadra», quello che l’Inter non era da tempo. Un sentito ringraziamento va però a De Paul la cui follia, schiaffo a Candreva e successivo «rosso», ha cambiato partita”.