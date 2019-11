Era il 6 novembre del 1999, il Perugia perdeva in casa 2-1 contro il Bari: Daniel Andersson e Phil Masinga per i Galletti, Ibrahim Ba per il Grifone. In pochi ricordano i gol, tutti, però, ricordano alla perfezione la lite, a fine partite, tra il presidente del Bari, Vincenzo Matarrese, e quello del Perugia, Luciano Gaucci. Oggetto del contendere, lo scontro nei primi minuti tra Renato Olive e Duccio Innocenti, che costrinse il centrocampista a uscire, scatenando l'ira di Gaucci. Scolpendo nella leggenda la lite post gara.