Il 5 febbraio è il giorno del derby di Milano, visto che per due anni consecutivi sarà giocato in questa data ma è soprattutto il giorno in cui sono nati tanti grandi campioni. Tra questi Cristiano Ronaldo, che oggi compie 38 anni e ha festeggiato due giorni fa con il gol al 93esimo che ha permesso all'Al Nassr di pareggiare 2-2.



Il portoghese non è però l'unico a compiere gli anni in questa data. C'è anche Carlos Tevex, un'ex leggenda del Milan e un difensore dell'Inter. In gallery i migliori giocatori del presente e del passato nati il 5 febbraio.