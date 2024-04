Il Girona è in Europa per la prima volta nella sua storia: cosa manca per la certezza della Champions

. La stagione favolosa dei ragazzi di Michel, a lungo in lotta per il titolo, si arricchisce con un primo storico traguardo raggiunto. Con la vittoria strappata questa sera in casa contro il Cadice, i catalaniUn 4-1 in scioltezza, marchiato dalle reti di Garcia, Martin, Dovbyk e Portu - in risposta al gol del Cadice targato Escalante (ex Lazio) - che regala al club biancorosso la certezza di un posto in Europa. Bastava un pareggio, ma sono arrivati i tre punti. E così si fa la storia a Montilivi:

Quando mancano 6 match alla fine, il Girona non solo può gioire per questo primo traguardo, ma può addirittura. La classifica vede attualmente la squadra di Michel al 3° posto con 68 punti. Questa la classifica attuale, dove con l'asterisco (*) sono segnate le squadre con una partita in meno:

REAL MADRID 78* (Champions League)BARCELLONA 70* (Champions League)ATLETICO MADRID 61* (Champions League)ATHLETIC BILBAO 58 (Europa League)REAL SOCIEDAD 50* (Europa League)BETIS 48 (Conference League)Cosa manca allora per la Champions League? Considerando che per centrare un posto nella massima competizione europea il Girona dovrà classificarsi tra le prime 4, l'attenzione si rivolge sull', diretta rivale nella corsa a questo traguardo. La squadra di Ernesto Valverde, a parità di match giocati,, con ancora 18 punti disponibili dalle ultime 6 gare. Ciò significa che l'Athletic potrà arrivare fino a un massimo di 76 punti. Quindi:. Teoricamente il posto in Champions sarebbe anche sotto tiro della, che però ha attualmente 18 punti di ritardo dal Girona. Per essere sicura di finire davanti alla Real Sociedad, alla squadra di Michel (vista la parità negli scontri diretti e il vantaggio nella differenza reti) basta o una sola vittoria nelle prossime 6, oppure una sconfitta della Real Sociedad nel match di domani con il Getafe.