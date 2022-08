Oggi pomeriggio il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A ha reso nota la lista degli squalificati in relazione alla partite della seconda giornata di campionato. Si beccano una giornata di squalifica Sebastiano Luperto dell'Empoli, espulso domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e Riccardo Orsolini del Bologna. Il giudice ha invece squalificato per 2 giornate il difensore dell'Udinese Nehuen Perez reo di aver colpito un avversario con un calcio alla gamba senza la possibilità di poter arrivare sul pallone. La notizia tocca da vicino anche la squadra di Vincenzo Italiano che proprio mercoledì prossimo, in occasione della 4° giornata di campionato, incontrerà ad Udine la squadra di Andrea Sottil: l'argentino infatti, a meno di un clamoroso ricordo da parte del club friulano, non farà parte della partita.