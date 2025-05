Il goal di Dovbyk, le parate di Svilar: la Roma batte anche la Fiorentina, Ranieri è quarto

Roma-Fiorentina, 35esima giornata di Serie A

Con una rete disulla sirena del primo tempo e con almeno quattro super parate die si arrampica fino al– in attesa di Bologna-Juventus – a pari punti con la. I giallorossi si aggiudicano uno dei due big match della 35esima giornata e mettono in cascina altri tre punti di platino per quel sogno chiamato, ormai diventato sempre più obiettivo concreto. Dopo il successo in casa, la squadra dicentra un’altra vittoria importantissima e allunga la striscia di imbattibilità a 19. Peruna serata sfortunata a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Conference League dovee compagni devono ribaltare il 2-1 subito in casa del

49' Dovbyk (R)(3-5-2): Svilar; Celik (77' Rensch), Mancini, N'Dicka; Soule, Cristante (65' Gourna-Douath), Kone, Pellegrini (46' Pisilli), Angelino; Shomurodov (65' Baldanzi), Dovbyk (77' El Shaarawy) All. Ranieri.(3-5-2): De Gea; Pongracic (70' Colpani), Pablo Mari, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson (70' Beltran), Ndour (90' Adli), Gosens (46' Fagioli); Zaniolo (61' Gudmundsson), Kean. All. Palladino.- Chiffi- Ndour (F), Kean (F), Soulé (R), Pisilli (R)

Ancora Kean e ancora Svilar! Ennesima parata del portiere sull'attaccanteContropiede della Roma, Pisilli calcia dal limite dell'area ma non trova la portaCalcia Mandragora da buona posizione, salva ancora Svilar con i piediZaniolo si libera sul mancino, lo prova ma spedisce in curvaKoné dal limite prova a piazzarla, De Gea bloccaDal corner: cross di Angelino, sponda di Shomurodv e tap-in di testa di Dovbyk. Vantaggio Roma all'ultimo secondo del primo tempoBatti e ribatti in area di rigore: la palla arriva a Shomurodov che calcia senza pensarci e trova un super De Gea che mette in angolo

Terzo capitolo della sfida Kean-Svilar: altro destro dell'attaccante ma stavolta Svilar blocca agilmenteSoulé allarga per Celik, destro di prima intenzione e grande risposta di De GeaNuova occasione per Kean: diagonale da posizione defilata e ancora Svilar si deve impegnare per evitare il vantaggio degli ospitiGran giocata di Kean che si libera di un uomo e si presenta davanti a Svilar che però si supera e si oppone al suo tiroRitmi bassi: la Roma gestisce la gara, la Fiorentina ci prova in contropiedePellegrini prova il destro ma centra Shomurodov, occasione sprecata

Percussione di Cristante, palla a Dovbyk che però perde l'attimo e non trova il tempo per concludere verso la porta