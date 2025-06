Il goal di Yildiz al Torino è il più bello dell'ultima Serie A: battuti McTominay e Barella

Getty Images

Il gioiellino turco della Juventus si è aggiudicato il premio "Iliad Goal of the Season", il modo migliore per festeggiare la rete realizzata all'esordio al Mondiale per Club nel 5-0 con cui la squadra di Igor Tudor si è imposta sull'Al Ain.La rete in questione è quella dello scorso 11 gennaio, che ha aperto il Derby della Mole contro il Torino in una stracittadina finita poi 1-1 per il pareggio di Nikola Vlasic.- Qual è il goal in questione? Yildiz prende palla al limite dell'area, serpentina per liberarsi di un paio di avversari e sinistro secco che si insacca nell'angolo basso alla sinistra di Milinkovic-Savic.

È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi. @IliadItalia pic.twitter.com/ytRD3FUVUw — Lega Serie A (@SerieA) June 19, 2025

Questa la giocata con cui Kenan ha lasciato il segno nel derby e con cui si è aggiudicato il premio di goal più bello stella stagione in Serie A. La scelta è stata effettuata dai tifosi delle 20 squadre dello scorso campionato, che hanno partecipato al sondaggio sul profilo Instagram della Lega.- "È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi.

Kenan Yildiz si è aggiudicato il premio "iliad Goal of The Season" della Serie A Enilive 2024/2025.Il goal messo a segno dall`attaccante della Juventus nel match dello scorso 11 gennaio contro il Torino è risultato il più votato dai tifosi sull`account Instagram di Lega Serie A".- Con questo goal Yildiz ha battuto così Scott McTominay (semirovesciata nella partita Scudetto del Napoli contro il Cagliari all'ultima giornata) e Nicolò Barella (il sinistro volante nel 4-0 all'Atalanta all'inizio di settembre).

"La serpentina con goal da fuori area ha permesso a Kenan Yildiz di superare nelle votazioni le altre 9 reti, premiate nel corso della stagione con l`iliad Goal Of The Month, in particolare quelle realizzate da McTominay contro il Cagliari (2° classificato) e da Barella contro l`Atalanta (3° posto)".