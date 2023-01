Il pallone va fuori dallo specchio della porta ma l’arbitro assegna il gol. Rete che, tra l’altro, si rivela decisiva per l’esito del match. L’errore arbitrale è palese quanto l’assenza di sportività della squadra che ha beneficiato di questo ‘non gol’. pic.twitter.com/PBLbsHLiGR — Emanuele Garau (@EmanueleGarau) January 8, 2023

, durante il match fra: l’arbitro assegnaquando sul cross di Fornaro dalla destra, l’attaccante del Castellana, Sabatelli a pochi passi dalla porta calcia di sinistro a botta sicura ma invece di centrare il bersaglioche ha praticamente visto solo lui. Vibranti le proteste dei calciatori del Noicattaro e dei propri sostenitori che oltre a chiedere all’arbitro di rivedere la decisione e di invalidare la rete non realizzata, invitano anche gli avversari del Castellana ad un gesto di fairplay.Sta di fatto che, dopo oltre 8 minuti di discussioni e contestazione, come riferisce il corrieredelmezzogiorno.corriere.it,. Va detto che in Prima categoria non ci sono i guardalinee ufficiali, ma solo due collaboratori di linea (un dirigente per ognuna delle società impegnate). A fine partita,con cui chiederà la ripetizione della partita per errore tecnico dell’arbitro.