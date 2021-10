"Togliete pali e traverse!" è l'appello di. Una statistica che fa sorridere ma non preoccupa Josè Mourinho: "I gol arriveranno sicuramente". La ruota gira, assicura lo Special One.- Lo sa anche Abraham, che intanto ieri ha segnato. Ottanta minuti di ordinaria amministrazione per l'attaccante della Roma, che dentro l'area gestisce tutti i palloni che gli arrivano, pressa, corre ed è un punto di riferimento per i compagni prima di lasciare il posto a Watkins dell'Aston Villa. Niente male per la seconda gara assoluta da titolare in nazionale, quattro anni dopo la prima contro la Germania nel giorno del debutto. Quella volta aveva vicino Jamie Vardy, ieri era lui a guidare l'attacco dell'Inghilterra con Saka e Sancho sulle fasce. Segno che anche il ct Southgate - l'allenatore che l'ha fatto esordire - si fida delle qualità di Tammy e lo vuole responsabilizzare sempre di più.- Le difficoltà con Tuchel lo hanno aiutato a crescere, la scelta di lasciare l'Inghilterra l'ha fatta per mettersi alla prova. E ora ha le idee chiare: "Non mi fermerò finché non diventerò uno dei migliori attaccanti al mondo".che cambia tutti gli equilibri dello spogliatoio. I tifosi sono già pazzi di lui, Abraham sorride e punta alla gara con la Juve. All'Allianz Stadium pali e traverse saranno lì al loro posto, ma i gol arriveranno. Parola di Josè Mourinho.