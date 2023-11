è inevitabilmentedisegnato nel cielo di San Siro dal piede mancino di. E’ stato calcolato che i metri che dividevano il pallone dalla porta difesa da Turati erano 57. La distanza, direbbe un vecchio telecronista, era ragguardevole. L’azzardo, quando si calcia da lì, va messo in conto. L’ipotesi della figuraccia è la più accreditata.. Sostenuto da un piede che quel tipo di parabola ce l’ha nel repertorio, il terzino dell’Inter ha segnato uno di quei gol destinati all’eterno loop, certamente per la bellezza che portano in dote - la cosa più straordinaria dell’esecuzione è che- ma soprattutto per lo stupore che generano. E’ uno stupore fanciullesco, simile a quello che proviamo quando - in certi western - lo sceriffo colpisce il bandito in fuga da molto lontano, nascosto dietro una collina, steso accanto a una roccia, con una visuale minima., proprio perché ci consegna la prospettiva di un nuovo mondo. E’ un esercizio di stile scavare nella memoria per ritrovare gol simili. Quel gol dial Verona, quello di un giovanissimoin Premier League, quel tiro pazzesco dinel derby siciliano, quella botta al volo di, quel colpo da biliardo di un altro interista di piede mancino, si chiamae aveva una fionda tra le dita., ma con un, fare esattamente quella cosa lì. Cogliere il portiere in controtempo, scardinare la logica dettata dalla tattica, segnare un gol così maledettamente bello da finire per non essere accettato, non completamente.. A parte che, scusate, ma a chi avrebbe dovuto crossare da quella posizione?, siamo qui a ribadire che il gol di Dimarco è all’insegna del “volli volli volli fortissimamente volli”.E’ un delitto che va oltre la premeditazione.. Ecco, quello di Dimarco è un gol preterintenzionale. Voleva fare quella cosa lì. Nel cuore suo, lo voleva. Ci sperava, certo. Ma sapeva che poteva andare in tutt’altro modo.Delitto - si fa per dire - perfetto. Sia chiaro: con tutte le migliori intenzioni e senza un inutile spargimento di sangue, ma solo di applausi per la prodezza.