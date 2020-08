Ancora una volta l’ha decisa lui...Romelu Lukaku!!! #finoallafine — Edoardo Molinari (@DodoMolinari) August 21, 2020

Nella notte è spuntato un tweet: "". Firmato: Edoardo, campione di golf (come il fratello, Francesco) e tifoso juventino. Il messaggio ironico si riferisce alla sfortunata deviazione dell'attaccante dell'Inter che con il suo autogol ha deciso la finale contro il Siviglia dopo averla aperta trasformando un calcio di rigore.- Quasi 4000 like tra i quali tanti degli juventini. Uno in particolare: Claudio. L'ex centrocampista ha apprezzato la battuta di Molinari alla quale ha deciso di mettergli un cuore. Rosso, su Twitter; bianconero, quello di Marchisio.