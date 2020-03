Dalla Spagna arrivano pessime notizie per i tifosi del Napoli e non solo. A quanto pare le gare di ritorno tra Barcellona e Napoli e tra Valencia ed Atalanta rischiano seriamente di non vedere tifosi all'interno dello stadio.



Il Ministro della Sanità spagnola, Salvador Illa, infatti, ha parlato dell'emergenza Coronavirus in Spagna e le contromisure da prendere per arginare questo problema. 153 i contagiati confermati. Parlando più nello specifico di calcio giocato, ha raccomandato di giocare a porte chiuse tutte le partite previste tra squadre spagnole ed italiane, ovvero Valencia-Atalanta, Getafe-Inter, Siviglia-Roma e proprio Barcellona-Napoli. Ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma potrebbe arrivare una beffa incredibile per i tifosi italiani, specialmente quelli napoletani e bergamaschi che hanno già acquistato i biglietti per il settore ospiti.