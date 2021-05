Nel giorno della Grande Luna, sulla Terra “l’etoile” ha spento la sua luce. Brillerà altrove, nell’infinito, continuando ad illuminare lo spazio con tutta la sua maestosità e brillantezza., cigno bianco e leggero dal collo lungo e dalle piume delicatissime. Ogni passo una carezza per l’anima. Ciascuna movenza una testimonianza dell’esistenza della grade bellezza.. Così come i campioni autentici hanno aperto la strada ai ragazzini, ha fatto lei con intere generazioni. Missione compiuta, dopo ottantadue anni di impegno costante.. Il babbo tranviere. Gente semplice e onesta, come il ferroviere Pinelli. Un miracolo in terra riuscire a scrollarsi di dosso la fatica del pane quotidiano da mettere in tavola. Inimmaginabile poter pensare che esistano mondi paralleli fatti da “chifon” e “pailettes” dove tutto riluce e profuma di buono. Ma talvolta la fortuna è meno cieca di quel che si possa pensare. Intuisce il merito e lo premia, quando è sostenuto dalla volontà e dal talento. Così può accadere che una bambina, passo dopo passo, diventi un’etoile di quel teatro “Alla Scala” che per i milanesi è un temo e per il mondo un simbolo universale del trionfo. Cala Fracci è stata la sintesi di questo progetto celeste.Eppure, già nell’empireo dei più grandi, non ha mai scordato le sue origini “magutt” che in milanese è sinonimo di manovale. Quella classe operaia che, prima di andare in paradiso,La squadra del popolo da contrapporre a quella del borghesi interisti. Il rosso e il nero, i colori di Vincenzina operaia in fabbrica cantata da Jannacci.. Perché era anche una sportiva,, praticati insieme con la sua grande amical’astrofisica che di stelle se ne intendeva. Si separavano allo stadio quando il Milan giocava contro laUna passione calcistica che Carla Fracci non rinnegò mai, malgrado fosse difficile poterla coniugare con la sua arte decisamente più sofisticata. Un amore intiepidito e anche un poco mortificato dalla trasformazione del calcio tutto cuore e sentimento in quello del pallone esagerato e malato di elefantiasi che oggi ha messo radici profonde.che aveva soprannominato “Fraccino”. Perché, diceva, era capace di magie giocando sulle punte. Proprio come la sua eterna Giselle.