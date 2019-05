Inzaghi dovrà rigirarsi molto nel letto, in queste notti prima della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Davanti ha una sola immagine, simbolo della scelta di formazione più importante: Ciro Immobile.



FORMAZIONE LAZIO - Il dubbio che dovrebbe essere certezza: come riporta il Tempo in questo momento tenerlo fuori è quasi un sacrilegio, ma dietro di lui Caicedo e Correa formano una coppia d'acciaio. A partire da un dato statistico che sfida ogni scaramanzia: con loro in campo la Lazio vince sempre. Sette su sette. Tirare fuori Immobile da una finale è quasi impossibile, ma la coppia americana sta mettendo a dura prova la capacità di scelta di Inzaghi. Anche perché Caicedo è il miglior bomber del 2019, Correa ha il piede caldo, è tornato al gol dopo 6 mesi a digiuno. E insieme vantano un feeling incredibile.