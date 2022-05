Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e attuale commentatore tv, parla ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'interesse della Roma per Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus: "La Roma ha bisogno di una punta di riferimento come Abraham, ma poi ci sono i trequartisti come Pellegrini e Zaniolo che con Dybala sarebbero di difficile collocazione. Non ho nulla contro Dybala, per me è un giocatore forte. Si combina bene con la prima punta, ma dipende dal discorso tattico che si vuol fare".