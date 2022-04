Intervistato da TuttoJuve.com, parla Antonello Cuccureddu, un grande ex bianconero. Le sue parole su Dusan Vlahovic:



Ha ragione Allegri quando parla di pressioni diverse alla Juve rispetto alla Fiorentina?

"La maglia della Juve è pesante, non c'è dubbio. E' una cosa normale che alla Juventus ci si aspetti sempre il massimo. Se lo aspettano la società e i tifosi".



Il serbo ha segnato un solo gol nelle ultime sei partite. Come se lo spiega?

"E' un grande giocatore ma va supportato. Non si può pretendere che faccia tutto da solo in mezzo al campo. E' un calciatore che va servito sulle verticali, è bravo a giocare sull'uno-due. Ha però bisogno di un punto di riferimento che non sempre c'è. Serve anche velocità di manovra per innescarlo al meglio, rapidità che spesso non si vede. Insomma, non è Maradona... non può superare da solo le difese avversarie e segnare. Più palle gli arrivano, più sarà facile per lui trovare la rete. Dovrà poi essere bravo nel capitalizzare al meglio le occasioni, che però devono aumentare".