, con le parole al vetriolo della moglie-agente Wanda Nara dall'Argentina e la dura presa di posizione sui social del capitano nerazzurro sul tema del rinnovo di contratto. Nonostante l'intento di tutti sia di trovare un accordo che chiuda questa spiacevole parentesi e accontenti le pretese economiche dell'argentino (che oggi percepisce 9 milioni di euro lordi a stagione e vorrebbe raggiungere i 9 netti),per la piega che ha assunto la vicenda.Secondo Il Corriere della Sera, nel prossimo incontro che avverrà tra Marotta, Ausilio e l'entourage di Icardi,. Il Corriere dello Sport riferisce invece di unper essersi ripresentato in ritardo alla ripresa del lavoro e persino di uno Spalletti piuttosto turbato. Quel che è certo è che, se da un lato esiste per reciproca convenienza (non sono mai arrivate offerte concrete di possibili pretendenti) esiste la volontà di andare avanti assieme, le ultime intemperanze della coppia Wanda-Icardi hanno creato un solco nei rapporti con l'Inter.