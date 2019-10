Il Grande Torino ha fatto la storia del calcio. Se ne parla ancora oggi e se ne parlerà per sempre. Chi l'ha vissuto e chi lo vivrà, attraverso racconti, storie e video. Alberto Manassero, storica firma di Tuttosport, per tanti anni anche al seguito della squadra granata, ha trovato un modo originale per raccontare le imprese di questi eroi: cronaca ed emozioni, imprese e debolezze di chi vivrà in eterno. E tutto con una scrittura coinvolgente, speciale, che ti trasporta dentro la storia.



LA VOCE DEL FILA - Il Grande Torino raccontato con la "voce" del Filadelfia, quello stadio dove è stata fatta la leggenda. Sono passati settant'anni dalla tragedia di Superga, ma è come se quei campioni che hanno perso la vita in quel tragico incidente aereo fossero ancora qui con noi. Ci sono, attraverso i racconti di chi li ha vissuti da vicino, proprio come il "loro" stadio. Dare voce al Fila, un modo originale per raccontare le imprese del Grande Torino degli Immortali.



Titolo: Il Grande Torino

Autore: Alberto Manassero

Casa editrice: Diarkos

Pagine: 432

Prezzo: 18 euro