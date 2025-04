Il ko del Marsiglia con il Reims costa caro e De Zerbi punisce i suoi giocatori: cos'è successo

AFP via Getty Images

In casatira un’aria tutt’altro che serena. Dopo il ko per 3-1 contro il Reims, nell’ultima giornata del campionato francese, il tecnico. Una scelta dettata dal fatto che l’allenatore italiano ha davvero perso la pazienza con la sua squadra.Come riportato da L’Equipe, De Zerbi avrebbe deciso di adottare la tecnica del “pugno duro”, tanto da annullare i giorni liberi dei suoi giocatori, concordati in precedenza alla sfida persa per 3-1. Come riportato dal quotidiano francese, infatti, il tecnico bresciano si sarebbe rivolto in maniera dura ai suoi giocatori.

Inizialmente, i giocatori del Marsiglia dovevano avere a disposizione due giorni liberi dopo la gara contro il Reims, ma a fronte della sconfitta la situazione è precipitata e i piani sono stati stravolti.