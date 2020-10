L'infortunio al ginocchio dicambia clamorosamente i piani delin vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il difensore olandese ha subito un brutto infortunio al ginocchio con interessamento dei legamenti che lo obbligherà ad un'operazione chirurgica e a un percorso riabilitativo molto lungo, lasciando sguarnita una difesa che ora necessita di un rinforzo.- Già nel corso dell'estate, o meglio dell'ultima sessione di calciomercato, la partenza di Dejan Lovern aveva portato il Liverpool a individuare un identikit di centrale da regalare a Jurgen Klopp. Possibilmente già pronto e con esperienza, forte fisicamente, destro di piede e di grande personalità. Nessun acquisto è arrivato e ora l'emergenza è diventata palese.La necessità di un colpo nel reparto è diventata cogente e allora i contatti mai approfonditi in estate potrebbero presto riattivarsi con anche nuove piste percorribili che verranno prospettate a Klopp. Da sempre i Reds sono interessati a, a un passo dal Manchester City salvo poi rimanere al Napoli. Il centrale senegalese non è però l'unico in una lista che comprende anche Dayote Josédell'Atletico Madrid, ma in cui potrebbe presto rientrare anche Milan. Il difensore è stato offerto dall'Inter a molti club nel corso dell'estate, ma con una valutazione molto alta. In casa Inter anche oggi non esistono incedibili e la possibilità di acquistarlo rappresenterebbe per il Liverpool un'opportunità quantomeno da sondare. Perché l'infortunio di Van Dijk ha cambiato i piani ad Anfield.