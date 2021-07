Umar Sadiq, ex Roma e Bologna, è reduce da un grande campionato in Segunda Division con l'Almeria, dove ha segnato 20 gol. Il nigeriano si è rilanciato e adesso ha attirato diverse attenzioni sul mercato. Si è parlato del Villareal, ma adesso c'è anche il Krasnodar. Gli spagnoli chiedono più di 10 milioni di euro per il suo cartellino, i russi sono pronti a trattare.