Certe volte arrivano come bimbi in discesa sullo scivolo, altre volte fanno il giro largo. Ma se valgono, alla fine arrivano. Giovani attaccanti italiani alla ribalta. Storie diverse, le stesse ambizioni., in Coppa Italia, a soli sedici anni e mezzo, a fine 2013. Qualche mese dopo - non ne ha ancora 17 - debutta in Serie A e al declinare del 2014 fa il suo esordio in Europa League.. Grandi colpi, grande futuro.. In comune le origini bresciane, l’oratorio, la rivelazione di sé stessi in maniera così clamorosa. Macchè.. Poco spazio alla Sampdoria, inutile passaggio al Lanciano in B, Brescia tra i cadetti, la A di striscio con la Spal, finalmente una buona stagione in B col Padova e da quest’anno ancora Samp. Cinque squadre dopo l’Inter, un percorso a ostacoli senza luce., ultima la doppietta-salvezza a Lecce. Segna in acrobazia (la sua specialità), dalla distanza (ha un eccellente sinistro), di rapina in area.(20 anni) - dopo il primo gol in A (quello della vittoria del Sassuolo in casa Lazio) -. Il suo idolo è Eto’o. Piano, andiamoci piano. Anche lui viene scoperto giovanissimo. Se Bonazzoli viene preso a sei anni dall’Inter, Raspadori ne ha 9 quando passa dai pulcini del Progresso (società bolognese) al Sassuolo.: faceva il fenomenino, ma non se n’erano mai accorti. Ragazzo tostissimo, senza paura. Attaccante affamato di gol, cane da rapina. Se Bonazzoli è più armonico nei movimenti,rinato a Firenze dopo i cinque mesi in chiaroscuro in Premier, al Wolverhampton. Cutrone due anni fa - campionato 2017-18 - aveva chiuso in doppia cifra: 10 gol. Non sono bastati per garantirgli la conferma al Milan. Quella con la Fiorentina è una ripartenza, ma Patrick ha 22 anni, le spalle larghe e già una solida esperienza. Talento puro è quello di Vincenzo Millico (19 anni): soffre la stagione travagliata del Toro, ma su di lui siamo pronti a scommettere.. Conte lo sta facendo giocare poco (6 apparizioni in campionato per un totale di 184 minuti), ma per Esposito è solo questione di tempo. Occhio: l’Inter gli ha appena rinnovato il contratto (quinquennale) ma pensa di darlo in prestito., può essere l’occasione per crescere, taglia da corazziere, già lanciato da Gasperini l’anno scorso. Vive per il gol, tra le giovanili dell’Atalanta e quelle azzurre, ha sempre timbrato con regolarità.. Questo è il magic-moment di, lo sarà presto anche di. Scuola Atalanta, entrambi: non è un caso. Barrow (21 anni) sta contribuendo con i suoi gol (8 finora) a impreziosire la classifica del Bologna, Colley (20 anni) è un fuoco che brucia, Gasperini ne dosa il minutaggio ma il ragazzo ha qualità tali che non tarderà ad imporsi.