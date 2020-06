Merito di un lapsus ma finalmente riconosce la verità: “i porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone”.



pic.twitter.com/MG6JzHTAaO — David Carretta (@davcarretta) June 17, 2020

Matteo, leader della, ex Ministro dell'Interno, è intervenuto oggi in, dove ha attaccato il presidente del Consiglio Giuseppe: ". Quando ci avete ascoltato, raramente, avete anche fatto cose giuste. Sto facendo proposte pacate, magari non in villa, ma in Parlamento, nel luogo dove bisogna farle. Capisco che per Conte sia più comodo andare in villa, ma ogni tanto lo aspettiamo anche in Parlamento. Sarà meno chic, ma così è la democrazia".- "Non abbiamo bisogno di importare carne con gli ormoni provenienti dall'altra parte del mondo. Difendiamo i nostri prodotti. Anche le ciliege che a qualcuno danno fastidio. I soldi dall'Europa? Avete messo 140 milioni per i monopattini dalla Cina, è una vergogna. Almeno i bonus diamo i prodotti Made in Italy. Ci hanno contagiati e noi compriamo pure i monopattini".- Poi, il lapus di Salvini, che parlando della gestione dei flussi migratori ha dichiarato: "I porti aperti hanno salvato migliaia di vite. I porti chiusi hanno condannato a morte migliaia di persone". Con la Lega che ha applaudito la dichiarazione.