Ilsorprende e strappa un altro risultato importante contro la. La squadra di Roberto D'Aversa, dopo la vittoria acciuffata in extremis contro la Lazio, raccoglie un altro punto importante e lo fa. Quel che più sorprende non è il risultato, bensì i nomi dei protagonisti:. Tra colpi scovati nei campionati minori, promozioni dalla Primavera e scommesse targate Pantaleo Corvino, questo Lecce promette bene.Le prime due giornate di campionato mettono sotto gli occhi di tutti una squadra, guerriera e mai arrendevole. Se la vittoria contro la Lazio era arrivata con due gol negli ultimi minuti del match, anche la gara del Franchi ha evidenziato la determinazione della squadra di D'Aversa, ancora una volta decisiva in rimonta. In quel 2-1 al Via del Mare, era statoa decidere, questa volta tocca a. Insomma,totali messi a segno dai nuovi innesti. Ma non solo: perché la partita del Lecce al Franchi cambia proprio nel secondo tempo, quando D'Aversa manda in campo, altri due volti nuovi. Da lì il Lecce ingrana e inizia a macinare occasioni, fino a riacciuffare la partita che sembrava ormai destinata a dar ragione alla Fiorentina.Non va dimenticato che l'exploit di queste prime due giornate del Lecce, ma poggia le basi su unagià assai soddisfacente e anch'essa caratterizzata dall'emergere di giocatori fino a quel momento poco noti al grande pubblico., lo stesso- che poi è divenuto la cessione più onerosa della storia del Lecce - sono solo alcuni dei nomi valorizzati dalla formazione salentina nell'ultima stagione. Quest'anno, la storia sembra ripetersi.I nuovi volti che in questo avvio di stagione stanno trascinando il Lecce sono tutti giocatori: Pontusarriva dalla formazione russa del, Hamzadale Nikoladal campionato polacco, dove militava con la maglia del. A questi si aggiungono Mohamed- arrivato dal(Ligue 2) - e Ylber, preso dall'in Scozia.Non passa inosservata: 23 anni Almqvist, 24 Rafia, 23 Krstovic, 21 Kaba, 27 Ramadani. Unase la si aggiunge ai 23 di Gendrey, 25 di Pongracic e soprattutto i 22 di Banda e i 18 di Dorgu. Quest'ultimo,che lo scorso anno ha vinto il campionato, dopo essere stato comprato dal. Insieme a lui, hanno fatto il salto dalle giovanili alla prima squadra anche, entrambi in panchina ieri. Il dato più importante: in questo Lecce c'èSi tratta infatti dellaUna rosa di prospettiva, ben costruita e - fin qui - anche efficiente. Il Lecce di D'Aversa ha le qualità per stupire in questa stagione.