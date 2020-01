"Deve arrivare qualcuno che abbia caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini. Djidji è aggressivo e con grande qualità, ad esempio". Parole queste pronunciate dal tecnico del Lecce, Fabio Liverani, solamente pochi giorni fa, alla viglia della gara contro l'Inter. Parole che testimoniano la trattativa in essere tra la società pugliese e il Torino per il difensore ivoriano.



Difficilmente per Djidji lascerà il Torino in questa sessione di mercato, considerando che i granata dovrebbe cedere anche Kevin Bonifazi. Il Lecce comunque non vuole abbandonare la trattativa e continua a portarla avanti.