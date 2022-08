Non è cominciato nel migliore dei modi il campionato del Lecce, sconfitto da Inter e Sassuolo ma capace di accendere l'entusiasmo in questi giorni con l'arrivo di Samuel Umtiti dal Barcellona. Il difensore campione del mondo non partirà titolare al 'Via del Mare' che si riempirà comunque per trascinare i salentini verso i primi punti stagionali. La sfida di domenica sera contro l'Empoli non è però delle più facili, ed è l'equilibrio a farla da padrone nelle quote: il successo dei giallorossi è di poco avanti a 2,36, contro quello dei toscani proposto a 2,90. Più alta la quota del segno «X», che si attesta a 3,35. Avanti l'Over a 1,71, mentre una sfida con meno di tre gol vale 1,98. In pole nettamente anche il Goal, in quota a 1,58, contro il No Goal fissato a 2,18. Il Lecce vuole tornare al gol e fa affidamento su Assan Ceesay, capace di segnare all'Inter il primo e fin qui unico sigillo dei salentini dal ritorno in Serie A: una marcatura del centravanti gambiano si gioca a 2,40. Dall'altra parte attenzione a Mattia Destro, la cui rete è vista a 2,75.