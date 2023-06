CAMPIONI D’ITALIA

Avanti Lecce !

Avanti Salento! pic.twitter.com/i9jPXYvae2 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 9, 2023

recita una celebre canzone dei Sud Sound System diventata di fatto l'inno del Salento e del suo popolo che nelle proprie radici ha la cultura dell'aprirsi al mondo.diventato questa sera Campione d'Italia Primavera, battendo 1-0 ai tempi supplementari la Fiorentina, e dopo aver dominato la regular season con distacco., con la miglior difesa del torneo (non a caso la finale è stata decisa con un gol del difensore Hasic), messa nelle mani di un manager italiano,, uno dei più importanti a livello giovanile in Italia, ma che guarda poco al made in Italy e che, con lo straordinario lavoro di, ha saputo scovare gioielli e talenti in giro per l'Europa in tornei e campionati meno "battuti" come quelli scandinavi e balcanici. Dell'11 titolare della finale, infatti, erano 0 gli italiani in campo, una piccola macchia se vogliamo, in un percorso che comunque non può che essere da elogiare.