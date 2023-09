Uscito dal campo in barella con il suo Montenegro, Nikola Krstovic, attaccante del Lecce ha fatto preoccupare subito per le sue condizioni. A fare chiarezza sul motivo del campo è però stato il club salentino che ha rassicurato tutti.



L'U.S.Lecce comunica che, dopo aver sentito il responsabile della Nazionale del Montenegro, il calciatore Nikola Krstovic è stato sostituito al 31’ del secondo tempo della gara Montenegro - Bulgaria per conati di vomito dovuti ad affaticamento".