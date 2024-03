Il Lecco cambia idea: niente esonero, resta Aglietti

Marco Demicheli

Ai cambi improvvisi, ai colpi di scena, il Lecco ha abituato tutti negli ultimi anni. E nelle ultime ore è arrivata l'ennesima conferma: passo indietro rispetto a ieri pomeriggio, quando - dopo la sconfitta per 1-0 contro il Südtirol - il patron Paolo Di Nunno aveva deciso di esonerare Alfredo Aglietti, allenatore che fin qui aveva collezionato soltanto un punto in quattro partite. Esonero anche per il direttore sportivo Domenico Fracchiolla e squadra affidata nuovamente a Luciano Foschi, il tecnico della storica promozione in Serie B della scorsa stagione, dopo i playoff vinti in finale contro il Foggia.



CAMBIO NELLA NOTTE - Nella notte, però, qualcosa è cambiato. Perché l'allenamento di oggi pomeriggio alle 14, che inizialmente avrebbe dovuto guidare lo stesso Foschi, sarà invece diretto da Aglietti. Niente esonero, l'ex Brescia e Reggina resta al suo posto, così come il ds Fracchiolla. Dopo un confronto con alcuni rappresentanti della squadra e altri dirigenti del club, Di Nunno è tornato sui suoi passi. La quasi impossibile impresa salvezza la tenterà ancora Aglietti.