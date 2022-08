La situazione finanziaria in casa Barcellona non lascia tranquilli i club europei, soprattutto in fase di calciomercato. Il Leeds, che con i blaugrana ha trattato la cessione di Raphinha, in questo senso ha deciso di inserire apposite clausole per il club catalano. Come spiegato da The Athletic, c'è una clausola relativa ai pagamenti in ritardo: se il Barcellona dovesse ritardare il pagamento di una rata rispetto agli accordi, il prezzo finale della cessione del brasiliano salirà di dieci milioni.