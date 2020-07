Il Leeds torna in Premier League, 16 anni dopo l’ultima apparizione nella massima serie inglese. Allo storico club è bastato il risultato dell’Huddesfield che, vincendo 2-1 contro il West Bromwich nell’anticipo del 45esimo e penultimo turno di campionato, ha reso la formazione di Bielsa aritmeticamente irraggiungibile (+ 5 sul West Brom secondo).





I tifosi sono scesi nelle strade per festeggiare il trionfo, con bandiere e fumogeni: un solo leader, indiscusso e acclamato dalla folla: il tecnico Bielsa. Eliminato lo scorso anno ai playoff dal Derby County di Lampard, “El Loco” centra stavolta la promozione in Premier, coronamento temporaneo del suo percorso in terra d’Albione. Tre volte campione d’Inghilterra e finalista di Champions nel 1975, la Premier ritrova dunque una squadra prestigiosa, guidata da un maestro della panchina.