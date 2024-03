Il Legnago Salus di Donati meglio di City e Liverpool: senza ko da dicembre, la ricetta dei giovani

Alessandro Di Gioia

Il Legnago Salus di Massimo Donati meglio delle big di Premier, Manchester City e Liverpool: no, non è una boutade di Carnevale in ritardo, sono i numeri a sancire lo strapotere dei biancoblu veronesi nel calcio europeo, italiano e in particolare nel Girone B di Serie C, con il quinto posto in classifica a quota 51 punti, in piena zona playoff e la rincorsa al terzo posto occupato dal Vicenza, distante 5 punti, frutto di 13 partite consecutive senza sconfitte.



L'ULTIMA SCONFITTA E I MERITI DI DONATI - L'ultimo ko risale infatti al 22 dicembre del 2023, contro il Mantova di Davide Possanzini, capolista indiscussa e avviata verso la promozione in Serie B: si parla dell'ultima giornata di andata, ormai tre mesi e mezzo fa. Merito del tecnico di San Vito al Tagliamento, ex centrocampista tra le altre di Atalanta, Milan e Celtic Glasgow, anche nazionale Under 21: dopo una lunga gavetta proprio in Scozia, tra Hamilton Academical e Kilmanrock, prima di passare alla Sanmbenedettese con un'esperienza non positiva e poi proprio al Legnago, ora ha finalmente trovato il proprio luogo felice.



IL POTERE DEI GIVANI - Il tutto con la terza rosa più giovane del campionato, dopo Atalanta Under 23 e Pro Sesto, con 24.2 anni di media, che può contare su ottime individualità come il centrocampista Jacopo Svidercoschi, classe 1999 con la passione per la chitarra e il giornalismo. Ora l'obiettivo è ben figurare ai playoff, per un club che ha cambiato denominazione nel 2020 e che fino all'anno prima militava tra i dilettanti.



