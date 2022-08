L'attacco dell'Atalanta può ancora cambiare forma e se Ruslan Malinovskyi è stato il nome più discusso nelle ultime settimane, sulla lista dei possibili partenti fa capolino un nuovo candidato: Jeremie Boga. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il Leicester punta l'esterno ivoriano e ha avviato i dialoghi con il club bergamasco.



RITORNO IN INGHILTERRA? - Boga è stato utilizzato con il contagocce da Gasperini in queste prime battute di campionato, 180 minuti in panchina contro Sampdoria e Milan per poi essere impiegato meno di mezz'ora nella vittoria di Verona. Ora il Leicester chiama, con la prospettiva di riportare in Inghilterra l'attaccante. Boga è infatti cresciuto nelle giovanili del Chelsea senza tuttavia fare il suo esordio in Premier League, ha saggiato invece i campi della Championship nella stagione trascorsa in prestito al Birmingham.