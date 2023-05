L’occasione fa l’uomo ladro, dice il proverbio. Una (probabile) retrocessione invece spinge i club avversari a farsi furbi. È quanto sta succedendo alche, lontano dai fasti die della cavalcata indel, è a forte rischio di. Una squadra ancora zeppa di talenti e giocatori di livello che, qualora le Foxes dovessero lasciare la Premier League, potrebbero essere sedotti da avventure in altri club.- Tra i profili più ricercati c’è Youri. Oltre ad essere un calciatore di assoluto livello, il belga ha anche una situazione contrattuale che invoglia a puntare su di lui.. Quale sarà però è ancora un’incognita. Le italiane restano alla porta, le inglesi invece sono in pole position.che cerca forze fresche in mediana e il belga si sposerebbe alla perfezione con il calcio che Arteta fa giocare ai suoi. Ma su Youri non mollano anche. Timidi sondaggi sono stati aperti anche da, mentre in Serie A l’ex Anderlecht continua ad avere tanti estimatori. Da anni infatti soprattutto lalo ha sempre molto apprezzato, mentre laci ha provato più attivamente. La pista si è un po’ raffreddata dopo l’accelerazione perma la pista Tielemans resta viva anche per le nostre rappresentanti. Trovare a zero un giocatore del genere, con un ingaggio abbordabile (), non è cosa di tutti i giorni e l’opportunità la vorrebbero cogliere in tanti.- Il rischio è l’insorgere di un’asta che, di fatti, taglierebbe le gambe a Roma e Juve che non possono avvicinare le cifre inglesi.Necessita forse di una vetrina maggiore e in estate sarà questo il suo obiettivo. Prima deve stare bene fisicamente: negli ultimi anni sono tanti gli stop fisici che lo hanno tenuto ai box. Anche recentemente, Tielemans è tornato in campo dopo un infortunio allache lo ha fermato per un paio di mesi abbondanti. Punto fermo del Leicester, ha comunque 35 presenze stagionali e una duttilità da far invidia. Mezz'ala ma anche trequartista e mediano, ha a referto anche tre reti e un assist. La retrocessione per lui potrebbe essere un trampolino di lancio: