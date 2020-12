È il terzo libro della collana sportiva "Olympia", curata da Jacopo Dalla Palma.Si tratta di una narrativa sportiva: raccontare una favola, vissuta in prima persona con la fascia da capitano al braccio.per la prima (e finora) unica volta. Cera ripercorre quei magici momenti di una stagione trionfale: una squadra formidabile, con tante personalità di spessore, tra aneddoti dolci e dolorosi., mediano di spinta, nato a Legnago (VR) e cresciuto calcisticamente nel Verona, dove esordisce in serie A a soli 17 anni con la squadra dell’Hellas. Dopo sei campionati in Serie B, l’approdo a Cagliari nel 1964. Qui la vittoria dello scudetto nel 1969-70. Il 22 novembre 1969 l’esordio in Nazionale contro la Tunisia. Disputò tutto il mondiale del 1970, rimase a Cagliari fino al 1973, per passare poi al Cesena, lì dove ancora vive. In Serie A un totale di 338 gare e 4 reti, in Nazionale 18 presenze.(Catanzaro, 1980), giornalista sportivo, vincitore del premio Top Green Influencer 2019 per la mobilità sostenibile, vive a Milano. Collabora con importanti testate nazionali (Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale, Il Giorno, Mi-Tomorrow e Il Resto del Carlino tra le altre) e siti internet (è stato caporedattore a calciomercato.com, blogosfere.it e leonardo.it). Docente presso l’università eCampus, ha pubblicato I segreti dell’agente dei calciatori (con Jean-Christophe Cataliotti, 2013, Mursia), Rhinos Milano, un amore oltre il touchdown (2014, Kindle) e Non esistono negri italiani (2015, Create Space).Con la speciale collaborazione di Franco Bochicchio, che ha realizzato l’illustrazione presente in copertina.