Dal 1933 al 2018, dalla Serie B alla Champions League, dal Franchi ad Anfield: questo e molto altro è, libro del 2020 edito da Edizioni della Sera a cura di. “Un’antologia di vittorie della Fiorentina, unite dal filo dell’emozione in chi le racconta”, così ci viene presentato il volume, che raccoglie il racconto di 24 partite iconiche della storia della squadra viola, unite dal filo conduttore della grande passione per la Fiorentina. Sono tanti i personaggi citati, da Pedro Petrone, primo giocatore straniero della storia viola, uruguagio di Montevideo, che siglò il gol vittoria in uno storico Fiorentina-Juventus 1-0 dell’8 gennaio 1933, fino a Batistuta, Mutu e perfino Davide Astori, tragicamente scomparso nel marzo 2018, al quale viene dedicata la prima gara giocata al Franchi dopo la sua scomparsa, contro il Benevento l’11/3/2018.Il racconto delle vittorie storiche non manca,La particolarità del racconto, però, è il punto di vista personale e unico dato da tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del libro, dando ad ogni racconto un pizzico di magia in più. Per suggellare il tutto, la prefazione non poteva che essere scritta da colui che ha in prima persona ha contribuito a fare grande la Fiorentina, ovvero Giancarlo Antognoni, leggenda assoluta del club viola e attuale club manager.