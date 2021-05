della squadra guidata da Rudi Garcia in panchina e illuminata dalle giocate di Hazard in mezzo al campo. Les dogues di, uno dei principali artefici del piccolo miracolo costruito nell'estremo nord della Francia,. Un'ulteriore dimostrazione di forza che mette il Paris Saint-Germain con le spalle al muro, costringendo a vincere domani sul campo del Rennes per non consegnare una fetta consistente di Ligue 1 ai propri rivali e cedere lo scettro del comando dopo gli ultimi tre successi consecutivi.- Un vero e proprio modello di gioco e di gestione societaria quello messo in piedi a Lille, con l'ex dirigente del PSG Olivier Letang che ha raccolto dal faccendiere ispano-lussemburghese Gerard Lopez un club in chiara difficoltà finanziaria e, grazie agli ultimi lampi di genio dell'ex direttore sportivo, ha messo in piedi una formazione capace di prendersi la scena sul suolo francese e didella grande stagione del LOSC (Lille Olympique Sporting Club), che già in passato ha messo in piedi operazioni di mercato con la società transalpina (Leao in rossonero e Djalò a fare il percorso inverso nell'estate 2019) e che ha messo gli occhi su una serie di pedine dell'undici di Galtier per la stagione che verrà., la cui trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno vive una pericolosissima fase di stallo.hanno compreso il pericolo concreto di perdere il classe '99 a parametro zero (la Juve è più che vigile) e. Nei giorni scorsi, dalla Francia, numero uno della retroguardia meno battuta della Ligue 1 - quella del Lille, appunto - ed erede designato di Hugo Lloris tra i pali nella nazionale francese. Il giocatore è stato praticamente bloccato e, tanto con lui quanto col suo attuale club, esiste un accordo di massima: se Donnarumma deciderà di lasciare Milano, il nuovo guardiano della porta rossonera sarà lui. E- Un altro giocatore che Maldini e Massara, di comune accordo col responsabile dell'area scouting Moncada, hanno segnato col circoletto rosso èha aggiunto alle sue statistiche altre 3 reti e 2 passaggi decisivi nella campagna di Europa League, nella quale si è trovato di fronte anche il Milan. Sprint, tecnica e forza fisica,ed è uno dei profili tenuti sotto osservazione per alzare la qualità in quel preciso settore del campo nella rosa a disposizione di Pioli. Come se non bastasse,alla propria squadra.- E qui veniamo proprio ad54 anni, una breve parentesi da calciatore nel Monza a fine carriera, una lunga gavetta da vice, con un titolo conquistato a Lione nel 2007/2008 come braccio destro di Alain Perrin e poiguidato dal dicembre 2009 fino al 2017, con una Coupe de la Ligue in bacheca e quattro partecipazioni all'Europa League. I prodromi dell'dove dal gennaio 2018 raccoglie le macerie della sfortunata parentesi targata Bielsa conquistando un insperato secondo posto che vale l'accesso al tabellone di Champions e poi un quarto posto nella stagione scorsa. La storia di quella in corso è nota a tutti e