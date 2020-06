, una delle rivelazioni della Ligue 1 prima dello stop forzato per l'emergenza coronavirus. "Lo stop del campionato è una vera e propria catastrofe sopratutto per leper sanare i bilanci", dichiarava solo ieri a L'Equipe il numero uno del club bretone. Un messaggio avrà fatto certamente piacere ai tanti estimatori in Europa del bomber nigeriano, autore di 18 gol in 38 partite nella sua prima annata in Francia e all'esordio pure in Champions League.- Senso del gol, grande qualità fisiche e tecniche per il ragazzoche si ispira a Drogba e che il Lille ha avuto la bravura di pescare in Belgio per soli 12 milioni di euro. Oggi la sua valutazione si è moltiplicata in maniera considerevole, mae offrirà alle società economicamente più potenti un ulteriore asso nella manica nei confronti dei club più piccoli. Il Lille ha sempre saluto capitalizzare al massimo le cessioni dei suoi pezzi più pregiati - lo scorso anno Nicolas Pepé fu venduto all'Arsenal per 80 milioni - ma il grido d'allarme lanciato dal suo presidente lascia immaginare scenari ben differenti per Osimhen.- si è parlato di Liverpool, Tottenham e Chelsea principalmente - ma il ragazzo vuole anche capire se, muovendosi subito da un campionato come la Ligue 1 a quello inglese, il suo percorso di crescita passerebbe altrettanto un utilizzo costante da titolare. Garanzie che un top team difficilmente possono fornire, mentre, che è riuscito a trattenere Mertens e teme invece di perdere Milik,, come dimostra l'interesse altrettanto conclamato per Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. "L’unico club che vuole Osimhen al 100% è il Napoli, in questo momento", ha dichiarato l'agente Ariyo Igbayiola.- Un assist in piena regola perOltre a Milik, Callejon andrà in scadenza, mentre sono in cerca di una collocazione Younes, Llorente e probabilmente Lozano, l'acquisto più caro della scorsa estate, che non hai mai avuto i favori dell'allenatore ma per il quale il Napoli non è disposto a registrare minusvalenze a bilanci dopo oltre 40 milioni di investimento.