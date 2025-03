Il Lione conferma Fonseca, Textor: "Sei l'uomo giusto". Cosa può fare e cosa gli è vietato dopo la squalifica

Nella giornata di ieri, 52esimo compleanno di Fonseca, è arrivata la sentenza per il tecnico portoghese ex Roma e Milan:, questa la severissima punizione inflitta dalla commissione disciplinare della LFP a Fonseca dopo il testa a testa con l'arbitrodurante Lione-Brest. A lungo dovrà quindi rimanere lontano dalla panchina e dagli spogliatoi,

MAXI STANGATA PER FONSECA: 9 MESI DI SQUALIFICA

- Una sanzione non gradita dal Lione, che ha subito contestato la rapidità della decisione e annunciato di studiare il: "Il Lione riconosce l'estrema severità della sanzione senza precedenti e l'insolita rapidità della commissione disciplinare nei confronti di Paulo Fonseca. Il club si rammarica che il suo allenatore non sia stato giudicato solo per le sue azioni, una reazione emotiva, senza alcuna chiara intenzione di aggredire fisicamente l'arbitro. Alla luce di una sanzione che sembra essere dettata da un contesto deleterio per l'arbitrato francese, l'OL annuncia ora che sta studiando tutte le possibili soluzioni di ricorso. Più che mai, il club è unito e concentrato sui suoi obiettivi sportivi".

L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca.



Lire le communiqué du club — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2025

- Il Lione si è quindi compattato attorno al suo allenatore e non solo, Fonseca è stato confermato. Il tecnico portoghese ha infatti incassato la fiducia di John Textor, numero uno dell'OL, che con una storia su Instagram ha sostenuto il portoghese: "Buon compleanno Paulo! Sono conte oggi e sempre. Hai commesso un errore... Le tue scuse erano sincere... E la tua punizione è chiaramente troppo severa. Sei l'uomo giusto per l'OL e noi persevereremo. Allez l'OL!".

- Aspettando il ricorso, cosa potrà fare Paulo Fonseca in questi nove mesi? E cosa invece gli è proibito?La squalifica non impatta sul quotidiano. Fonseca potrà continuare a dirigere gli allenamenti del Lione e nel regolamento: il portoghese potrà dunque parlare ai giornalisti alla vigilia delle partite., andata degli ottavi di finale di Europa League. Perché? Lo ha spiegato, presidente della commissione disciplinare della LFP: "Questo è un argomento che spetta alla federazione, che deve decidere se estendere o meno la sanzione. Così come è stata pronunciata, la sanzione ora copre tutte le partite organizzate dalla LFP", riporta Sportface.it. Se questo succederà, dunque, il portoghese non potrà essere in panchina per il match di ritorno e le eventuali gare successive.

- Lunga e dettagliata la lista delle limitazioni. Fonseca non potrà comparire nel referto di gara,prima, durante e dopo la partita. Non solo,: poiché la sua condotta è stata qualificata come “colpa grave”,. Di conseguenza, il tecnico portoghese. Non gli sarà consentito poi compiere alcun atto in nome e per conto della società, o rappresentare la stessa davanti alle autorità.e non potrà comunicare direttamente indirettamente con qualsiasi persona presente sulla distinta di gara.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Trattandosi infine di una squalifica superiore ai sei mesi,, pur non trattandosi di partite disputate sotto l'egida della LFP.