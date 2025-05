Il Lione sfida il Milan: offerta per Junior Firpo

Getty Images

Negli scorsi giorni era emerso l'interessamento dei rossoneri per il terzino sinistro classe 1996. Un ritorno di fiamma per l'ex Barcellona e Betis, punto di forza delnell'ultima stagione culminata con la promozione in Premier League. E un'idea allettante dal punto di vista economico, perché il giocatore della nazionale della Repubblica Dominicana (ma con passaporto spagnolo), e dunque può trasferirsi a parametro zero in un altro club.

- Una condizione che ha attirato l'attenzione di diversi club, tra questi il Lione che ha mosso i primi passi concreti: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'e le trattative sono in corso per cercare un'intesa. I francesi spingono sull'acceleratore per provare a battere la concorrenza.- Il Milan negli ultimi giorni è stato particolarmente attivo, dopo l'ufficialità dicome nuovo direttore sportivo è arrivata anche quella dicome nuovo allenatore, dopo la separazione con Sergio Conceicao, e in uscita tiene banco la potenziale cessione dial Manchester City. Rossoneri concentrati dunque su altre questioni, ma tengono sempre monitorata la situazione di Junior Firpo in attesa di capire anche cosa può succedere con, corteggiato dall'Al-Hilal che ha messo sul piatto un contratto da 17-18 milioni di euro: il Milan ha aperto alla cessione per almeno 30 milioni di euro, non il terzino francese che al momento preferirebbe attendere la chiamata di un club europeo.

