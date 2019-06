La Sampdoria ha in casa un gioiello. Joachim Andersen piace, e tanto, a diversi club. Ci hanno pensato in inghilterra Tottenham e Arsenal, la Roma lo ha seguito per il dopo Manolas, mentre il Milan si è spinto anche più avanti. Il team degli scout rossoneri, guidato da Geoffrey Moncada, lo ha visonato più volte al Ferraris, e il neo tecnico Marco Giampaolo non ha mai nascosto la sua stima verso il danese. Contatti, qualche sondaggio esplorativo, nulla più. Così, nelle ultime ore il Lione ha fatto decisi passi in avanti per il giovane difensore.



L'OFFERTA DEL LIONE - Proprio così, il club francese fa sul serio per il centrale classe '96. Difatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, il Lione avrebbe presentato una prima offerta, concreta, alla Sampdoria per Andersen: 30 milioni di euro, bonus compresi. Una proposta importante, che non ha però ancora convinto i doriani. Il nodo è legato alla parte fissa della somma, ritenuta troppo bassa dal club ligure. Le due squadre sono comunque al lavoro per trovare la soluzione giusta, che soddisfi entrambi. Si continua dunque a trattare, con ottimismo. Andersen verso il Lione, Milan più lontano.