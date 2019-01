è un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calciomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.

Hakane l', ci risiamo. Il, che lo prelevò dalnell'estate del 2017, anticipò proprio il club sassone, in cui il 10 rossonero è molto stimato. Ralf, dirigente e allenatore dei tedeschi (in attesa dell'arrivo dila prossima stagione), è calcisticamente innamorato di, tanto da provare un nuovo affondo in questo mercato di gennaio.- Già la scorsa estate l'RB Lipsia ci provò: offerta, tra parte fissa e bonus, da quasi 30 milioni di euro; offerta rifiutata dal Milan, deciso a puntare ancora sul turco.Il Milan, che è disposto a parlarne,. Ma Gattuso...- Gennarostimae non vuole cederlo. Difeso sempre dalle critiche, elogiato per le sue qualità in conferenza stampa, l'allenatore rossonero non vuole fare a meno del proprio numero 10, ritenuto un elemento unico, per caratteristiche, in rosa. Il Lipsia ci prova, il Milan ascolta, Gattuso frena: il destino di Calhanoglu passa da questo mercato di gennaio.@86_longo ​@AngeTaglieri88