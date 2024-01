Il Lipsia irrompe su un giovane talento del Betis

Come riporta Relevo il Lipsia è molto interessato ad acquistare Luiz Enrique dal Betis. Il club tedesco sarebbe rimasto colpito dalle ultime uscite del giocatore e starebbe cercando di portarlo in Germania. Anche il Bournemouth e l’Everton avrebbero fatto dei sondaggi per il calciatore ma il Lipsia si sarebbe avvicinato maggiormente alle richieste del Betis, che chiede all’incirca 20 milioni. Anche il Flamengo starebbe pensando di acquistare l’ala offensiva e di riportarlo in Brasile, ma la sua proposta non si avvicina alle richieste del club spagnolo. Inoltre l’ambiente vicino al calciatore preferirebbe vederlo giocare ancora in Europa. Il Lipsia potrebbe essere una grande occasione in questo senso, anche perché è una società che lavora sempre molto bene con i giovani, facendoli crescere e raggiungere un livello altissimo. Basti pensare a Szoboszlai, ora al Liverpool, ma più di recente è sotto gli occhio di tutti la crescita che stanno avendo in Germania Xavi Simons e Lois Openda. Per questo per il brasiliano del Betis potrebbe un occasione di consacrarsi ad alto livello. Il club spagnolo starebbe riflettendo. Infatti la cessione del classe 2001,il cui contratto scade nel 2028, gli consentirebbe di fare delle operazioni in entrata in questa sessione di mercato: la possibilità di prendere Pablo Fornals ,già chiesto in estate da Pellegrini, ma anche quella di cercare un attaccante che possa fare concorrenza a William Josè e a Borja Iglesias.