Non è ancora conclusa la trattativa che porterebbe all'RB Lipsia l'esterno offensivo classe '96 del Werder Brema Milos Rashica. Il suo club sarà presto impegnato nello spareggio per rimanere in Bundesliga contro l'Heidenheim (terza classificata in Zweite) e, in caso di permanenza, la sua valutazione di 15 milioni di euro può subire un'impennata di 10 milioni. Secondo Tuttosport, sullo sfondo c'è sempre il Napoli che, oltre alla pista Under, non ha mai perso di vista l'attaccante kosovaro per il dopo Callejon.