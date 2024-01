Ilapprofitta della sconfitta dell'Arsenal nel match contro il Fulham per allungare in vetta alla classifica. I Reds, che ospitano ilad Anfield,in una sfida infinita e ricca di occasioni su tutti e due i fronti. Protagonista assoluto, che prima, poi mette a segno, riconfermandosi nel ruolo di indiscusso trascinatore della sua squadra.Il match parte subito con il Liverpool all'arrembaggio. I Reds vanno in pressing alto e si rendono pericolosi con una prima occasione di, su cui para bene. Intorno al 20'si prende la scena: prima segna una rete annullata per fuorigioco, poi entra in area subisce fallo su intervento scomposto disi presenta sul dischetto malo ipnotizza e respinge.sbaglia poi malamente il tap-in davanti alla porta. Al 35' è invece il Newcastle a spingersi in avanti ein tuffo trova il gol di testa. La posizione dinello sviluppo dell'azione è però irregolare e viene annullato anche il gol ai Magpies. Si va al riposo sullo 0-0.In apertura di secondo tempo la squadra di Klopp torna a spingere con forza e trova subito il gol del vantaggio.serveche questa volta è in posizione regolare e deposita in porta da breve distanza. Ma i Magpies non si arrendono e- servito in profondità - insacca di punta alla sinistra difacendo 1-1. I Reds ci credono esale in cattedra servendo un filtrante per, che appoggia aper un gol fotocopia del vantaggio di Salah. Poi ancora l'egiziano, dalla fascia destra disegna un cross di trivela calibrato al centimentro e pesca la deviazione - sporca - di, che fa 3-1. Prosegue il match infinito di Anfield ed è ancora il Newcastle a reagire: calcio d'angolo su cui svetta, colpo di testa e 3-2 a 10 dalla fine. Nei minuti conclusiviè steso in area dae allorasi ripresenta dal dischetto. Questa volta l'egiziano è bravo a spiazzare il portiere per il. Il Liverpool vola in classifica e allunga sulle rivali.