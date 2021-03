Molto probabilmente, il Liverpool in estate comprerà un difensore a titolo definitivo, per rimpolpare un reparto che, con i soli Van Dijk, Matip e Gomez, si è dimostrato troppo fragile.



Un’opzione è la conferma di Kabak, attualmente in prestito dallo Schalke 04, ma, secondo il Sun, nel mirino dei Reds ci sono altri quattro centrali: Konaté del Lipsia, Koulibaly del Napoli, White del Brighton e Skriniar dell’Inter.