Un altro grande protagonista del mondo del calcio ci ha lasciati in questo 2020 da incubo. All'età di 73 anni si è spento nelle scorse ore Gerard Houllier, allenatore che ha legato principalmente le sue fortune a Liverpool e Lione. Vincitore nel 1986 del primo campionato francese alla guida del Paris Saint-Germain e di due Ligue 1 (nel 2006 e nel 2007) con les Gones, a livello di palmares Houllier viene ricordato principalmente per la conquista di ben 5 titoli nel 2001 alla guida del Liverpool (Coppa Uefa, Supercoppa Europea, FA Cup, Coppa di Lega e Charity Shield). Ebbe il merito di lanciare e consacrare in quella squadra due grandi talenti come Steven Gerrard e Micheal Owen, quest'ultimo vincitore del Pallone d'oro.



Houllier, che negli ultimi anni aveva svolto il ruolo di consigliere del presidente del Lione Aulas, ha legato il suo nome anche alla nazionale francese e a uno tra i momenti più bui dei Bleus: nel 1993 era alla guida della squadra battuta in casa dalla Bulgaria ed eliminata dal Mondiale del '94. Da anni soffriva di problemi cardiaci e soltanto tre settimane fa si era sottoposto all'ultima operazione.