Il Liverpool piomba su Kubo: la situazione

Come riporta Relevo il Liverpool è pronto a lanciarsi all’assalto di Takefusa Kubo, stella della Real Sociedad, per portarlo in Inghilterra. Si legge però che per il momento il tentativo è destinato a rimanere tale: infatti il desiderio del calciatore in questa sessione di mercato è quello di rimanere in Spagna. Ha infatti rifiutato anche le avances di qualche club arabo: vuole terminare questa stagione con i baschi.



Gli inglesi vogliono aumentare ancor di più il tasso tecnico della rosa inserendo nel proprio reparto offensivo anche il giapponese. Reparto che già adesso può contare su calciatori di primo livello: da Salah e Diaz passando per Diogo Jota, Gakpo e Nunez. I numeri della stagione di Kubo sono eccellenti. Infatti in Liga fin qui ha disputato 18 partite (il 76% da titolare) segnando 6 gol e fornendo 3 assist oltre ad aver giocato 6 partite di Champions League(l’83% da titolare) e fornito un assist. Le sue prestazioni stanno trascinando la Real Sociedad come dimostra il primo posto conquistato nel girone di Champions davanti ad Inter ,Benfica e Salisburgo e la situazione di classifica in campionato, infatti i baschi al momento sono sesti con 35 punti a sei lunghezze dall’Atletico Madrid (che però ha una partita in meno). L’ala classe 2001 ha un contratto in scadenza nel 2027.