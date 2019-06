Secondo quanto affermato dal Daily Mail, il Liverpool è pronto a presentare un’offerta da 80 milioni di euro per Nicholas Pépé. L’attaccante, classe 1995, è pronto a lasciare il Lille dopo due stagioni condite da 37 goal in 79 partite. Poche settimane orsono, il manager del Lille Christophe Galtier aveva annunciato la partenza del giocatore, scatenando subito il forte interesse di Milan ed Inter. L’imminente offerta dei Reds per la giovane ala con il vizio del goal, sembra dare credito alle voci che vogliono uno tra Manè e Salah lontani dal Mersey nel prossimo futuro.