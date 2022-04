L'ultimo atto della sfida infinita tra Liverpool e Manchester City tocca ai Reds. Klopp batte Guardiola una settimana dopo la sfida spettacolare al vertice della Premier League e si prende la finale di Fa Cup, in attesa delle semifinali di Champions League. Il Liverpool prova a chiudere i conti già nel primo tempo con le reti di Konatè, ancora decisivo, e la doppietta di Manè. La reazione degli Sky Blues arriva nella ripresa con Grealish e Bernardo Silva, ma non basta. Finisce 3-2. Spazio domani alla seconda semifinale tra il Chelsea di Tuchel e il Crystal Palace.



LA PARTITA - Match che parte bene per gli uomini di Klopp: passano 9' e Konatè sovrasta tutti di testa su calcio d’angolo per l’1-0. Uno-due micidiale per il City: al 17’ il portiere Steffen (sostituto di Ederson) la combina grossa, controlla male il retropassaggio e Manè trova il 2-0. In chiusura di prima frazione arriva anche il tris da k.o.: ancora Mané, stavolta al volo. Tre a zero all'intervallo. I Citizens ci credono e ci provano a inizio ripresa. Grealish accorcia le distanze, nel recupero arriva il gol del definitivo 2-3 con Bernardo Silva. Liverpool in finale di FA Cup, con ancora vivo il sogno del poker di titoli stagionale.